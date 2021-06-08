Лукашенко хоче розгорнути у Білорусі виробництво зброї для «кожної сімʼї». Технології планує взяти у Росії

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче забезпечити кожен територіальний орган та кожну сім’ю стрілецькою зброєю, аби ті могли себе захищати.

Про це він повідомив на нараді щодо перспектив розвитку військово-промислового комплексу.

«Ми повинні завдати противникові непоправних збитків та могти захищати себе і свої сімʼї. Якщо, не дай бог, якийсь конфлікт, війна, кожна сімʼя, територіальні органи повинні бути озброєні всім комплексом стрілецької зброї. Тоді противник розумітиме, що з нами краще не звʼязуватися. Ми повинні виробляти у себе необхідний мінімум зброї. Тому що всяке може трапитися, і сподіватися на якогось заморського дядька, що нам привезуть зброю, не варто. Треба мати своє», — наголосив Лукашенко.

Він вважає, що Білорусь може використати досвід Росії у сфері організації виробництва зброї.

«Росія абсолютно не проти, щоб ми за їхніми технологіями розгортали тут [у Білорусі] виробництво», — зазначив самопроголошений президент.