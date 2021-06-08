Лукашенко хоче розгорнути у Білорусі виробництво зброї для «кожної сімʼї». Технології планує взяти у Росії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче забезпечити кожен територіальний орган та кожну сім’ю стрілецькою зброєю, аби ті могли себе захищати.
Про це він повідомив на нараді щодо перспектив розвитку військово-промислового комплексу.
«Ми повинні завдати противникові непоправних збитків та могти захищати себе і свої сімʼї. Якщо, не дай бог, якийсь конфлікт, війна, кожна сімʼя, територіальні органи повинні бути озброєні всім комплексом стрілецької зброї. Тоді противник розумітиме, що з нами краще не звʼязуватися. Ми повинні виробляти у себе необхідний мінімум зброї. Тому що всяке може трапитися, і сподіватися на якогось заморського дядька, що нам привезуть зброю, не варто. Треба мати своє», — наголосив Лукашенко.
Він вважає, що Білорусь може використати досвід Росії у сфері організації виробництва зброї.
«Росія абсолютно не проти, щоб ми за їхніми технологіями розгортали тут [у Білорусі] виробництво», — зазначив самопроголошений президент.
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- У травні Лукашенко підписав закон про держзахист правоохоронців і суддів, а також закон про нацбезпеку, який розширює права силовиків. Зокрема, поліція і ОМОН більше не несуть відповідальності за шкоду, якщо застосовували силу і зброю або техніку для придушення «масових заворушень». Також правоохоронці тепер можуть забороняти людям знімати на камеру або фотографувати їхні дії.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
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