В Україні встановили рекорд із вакцинації: за тиждень щепили 240,5 тисячі людей

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В Україні за тиждень проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей — з 31 травня до 6 червня були щеплені 240 543 особи.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулого тижня першою дозою вакцинували 219 202 людей, другою — 21 341 особу.

Так лише у неділю, 6 червня, проти COVID-19 щепили 24 860 осіб, з них 24 406 — отримали першу дозу вакцини, решта — були повністю імунізовані.

Загалом від початку кампанії з вакцинації зробили 1 388 124 щеплення, 147 118 осіб вже отримали обидві необхідні дози вакцини проти коронавірусу.