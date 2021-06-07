Іспанія з понеділка дозволила вʼїзд вакцинованим туристам. З якими щепленнями пускатимуть?

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Іспанія з понеділка почала приймати туристів, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомляє іспансьий телеканал RTVE.

Іспанські кордони відтепер відкриті для мандрівників, які завершили вакцинацію препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також китайськими вакцинами Sinopharm та Sinovac-Coronavac.

Для вʼїзду мандрівники повинні довести, що вони завершили курс вакцинації принаймні за 14 днів до перетину кордону. При цьому, туристи з Бразилії, Індії та Південної Африки не зможуть вʼїхати через високу захворюваність в цих країнах на COVID-19.

Всі пасажири, які прибувають до Іспанії, повинні спочатку заповнити онлайн-анкету через вебсайт, або додаток Spain Travel Health. У ньому серед іншого повинна міститися інформація про щеплення. Додаток буде генерувати QR-код, який мандрівник повинен предʼявити перед посадкою, а також на контролі після прибуття.

Одночасно з відкриттям кордонів для туристів з понеділка Іспанія почне тестувати цифровий сертифікат ЄС до його вступу в силу 1 липня. Сертифікат має гарантувати, що мандрівник не хворів на COVID, вакцинований або вже перехворів на коронавірус.