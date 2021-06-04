«Схеми»: Суддя Конституційного суду Тупицький тричі їздив до Криму після окупації Росією

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Кароліна Ускакович / Артем Марков / «Бабель»

Звільнений указом президента голова Конституційного суду Олександр Тупицький після анексії Криму Росією тричі відвідував окупований півострів.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми». Сам служитель Феміди заперечує, що їздив до Криму.

За словами джерел програми у прикордонній службі, 20 липня 2016 року Тупицький вʼїхав до Криму через контрольний пункт вʼїзду-виїзду «Чонгар», повернувся майже через місяць — 28 серпня.

Як зазначається, вдруге суддя Конституційного суду поїхав на окупований півострів 7 квітня 2017 року повернувся за два дні — 9 квітня.

Ще один візит Тупицький здійснив 5 серпня того ж року, повернувся на підконтрольну Україні територію за два тижні — 22 серпня.

«Громадська рада доброчесності неодноразово робила висновки, що відвідування окупованих територій чи країни-агресора — Російської Федерації — без крайньої необхідності є порушенням правил доброчесності і за це робили негативні висновки стосовно таких суддів. І навіть судові органи і СБУ не рекомендували суддям їздити на цю територію, тому що вони є носіями важливої інформації», — заявив адвокат і колишній член Громадської ради Роман Маселко.

Раніше журналісти проєкту «Схеми» зʼясували, що Тупицький ще до анексії півострова володів маєтком і землею під ним у Кореїзі, неподалік Ялти. Але у 2018 році він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку (126 кв. м) біля будинку у свою власність. Ділянку він придбав у росіянина Володимира Рисятова, але не вказав у деклараціях, що став її власником.

За словами Тупицького, він невʼїзний до Криму.