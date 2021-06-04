Коломойський про можливість опинитися в реєстрі: Костюм пошию і нашию на нього зірку «Олігарх»

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Ісаєв Сергій / УНІАН

Олігарх Ігор Коломойський, проти якого США ввели санкції, висловив готовність виконувати «закон про олігархів» у разі потрапляння до відповідного реєстру.

Про це він заявив в коментарі «Радіо Свобода».

«Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути «білою вороною» і опинитись одному в цьому реєстрі. Але я, великою мірою, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно в реєстр внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку «Олігарх», — сказав він.

За словами Коломойського, він буде звітувати про свої доходи, як того вимагатиме закон.

«Ну, значить будемо заповнювати. Всі і так усе знають», — зауважив олігарх.

Окрім цього, Коломойський запевнив, що готовий звітувати про свої зустрічі з політиками, якщо такі будуть. Олігарх також додав, що «нічого продавати під дулом пістолета не збирається», відповідаючи на запитання щодо того, чи має бажання позбутися своїх активів, щоби не потрапити до реєстру.

«Будемо робити все за законом. От щойно закон ухвалять, так і будемо виконувати. А що? Ну, є ось купа інших законів, і ми ж якось за законом намагаємося жити. Те, що написано, те і робимо. Тобто виходити за правове поле ми не плануємо», — розповів він.

Водночас бізнесмен наголосив, що його позиція стосується лише тієї редакції законопроєкту, яка існує нині.

«Якщо наслідки будуть лише такі, які прописані у нинішній версії законопроєкту, то я не бачу нічого страшного, якщо буду в реєстрі олігархів. Але моє нинішнє «готовий» не поширюється на наступні редакції. Я не як юний піонер — я не завжди готовий», — зазначив Коломойський.

Зазначимо, Коломойський цього року опинився на четвертому місці в українському списку журналу Forbes — його статки оцінили у $1,8 мільярда. Головні сфери його інтересів: енергетика, важка промисловість, нафтогазовий сектор, авіатранспорт, медіахолдинг «1+1 медіа». Раніше в цьому переліку була й банківська сфера, допоки у грудні 2016 року не націоналізували один з основних активів — ПриватБанк.