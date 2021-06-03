Нардепи ухвалили постанову про пожежі в Луганській області та вимагають звільнити голову ОДА
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Пресслужба ДСНС
Верховна Рада ухвалила звіт тимчасової слідчої комісії щодо причин масових лісових пожеж у Луганській області та вимагає звільнити голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.
Про це пише пресслужба парламенту.
«Парламент звертається до президента України, Кабінету Міністрів з пропозицією ініціювати питання звільнення голови Луганської обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації та керівника військово-цивільної адміністрації м.Сєвєродонецьк Луганської області займаних посад», — йдеться у повідомленні.
Також нардепи пропонують Кабміну невідкладно розробити порядок надання допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, а також подати до Ради відповідний законопроєкт.
Парламент рекомендував уряду перепідпорядкувати Державну службу з надзвичайних ситуацій безпосередньо прем’єру, або навіть виокремити її в окреме міністерство.
«Також Верховна Рада звертає увагу Генерального прокурора на розпорошення серед різних органів досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами масштабних лісових пожеж на території Луганської області у 2020 році, неналежне розслідування цих справ», — йдеться у звіті.
- Масштабні лісові пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня 2020 року, їх загасили 11 липня. Вони охопили площу понад 100 гектарів і знищили частину сіл. Загинули 7 людей. Удруге пожежі почалися 30 вересня і були ліквідовані лише 8 жовтня. Руйнувань було більше — випалено понад 20 тисяч гектарів. Загинули 11 осіб, 19 отримали травми.
- 22 жовтня Держбюро почало розслідувати можливу недбалість керівників ДСНС. За даними слідчих, рятувальники системно розкрадали паливо і не змогли вчасно приїхати на гасіння пожеж.