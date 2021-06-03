У Раді оприлюднили законопроєкт Зеленського про олігархів. Що документ передбачає?

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Пресслужба Офісу президента України

На сайті Верховної Ради оприлюднили законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію.

Повна назва проєкту — «Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». У разі ухвалення депутатами закон буде введений у дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. А через 10 років — втратить чинність.

Наразі документ направили на розгляд профільного комітету. Він містить загалом 10 статей.

Законопроєкт передбачає створення реєстру олігархів за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а у разі контакту з ними офіційні особи повинні подавати «декларацію».

За якими критеріями визначатимуть олігарха?

Для того, щоб фізособу визнали олігархом, вона має відповідати трьом з чотирьох таких критеріїв:

брати участь у політичному житті ;

; мати значний вплив на засоби масової інформації ;

; бути кінцевим бенефіціарним власником (контролером) природної монополії або бізнесу, що займає монопольне (домінантне) становище на одному з ринків протягом мінімум року;

загальна вартість активів перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (це приблизно понад 2,2 мільярда гривень або понад 80 мільйонів доларів).

Рішення про визнання особи олігархом ухвалює РНБО на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету.

Після визнання людини олігархом її будуть вносити до відповідного реєстру на сайті РНБО. Доступ до нього буде публічним.

Особам, які будуть включені до реєстру, заборонять:

здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації обʼєктів великої приватизації ;

; крім того, будуть зобовʼязані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Чи можуть олігарха виключити з реєстру?

Так. Це рішення також ухвалює РНБО — фізособу можуть виключити, якщо буде доведена відсутність не менше двох критеріїв, визначених цим проєктом.

Як офіційні особи, зокрема президент, будуть спілкуватися з олігархами?

У випадку, якщо офіційна особа (президент, голова Верховної Ради, міністри, народні депутати, судді Конституційного суду, генпрокурор, керівництво Нацбанку, Антимонопольного комітету, СБУ, чиновники категорії «А», очільники місцевих держадміністрацій, військовослужбовці ЗСУ тощо) вступлять у контакт з олігархом або його представником, вони будуть зобовʼязані подати декларацію про контакти.

Під контактом з олігархом розуміють зустріч та розмову (у тому числі онлайн) будь-якого змісту. У декларації про контакт потрібно буде вказати дату і місце зустрічі або розмови, а також її короткий зміст.

Декларацію не потрібно подавати, якщо контакт відбудеться на судових засіданнях або офіційних заходах, які транслюються в прямому ефірі або ініційовані державними органами.