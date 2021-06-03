Помічник Байдена обговорив з представником Німеччини ризики від «Північного потоку—2» для України

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорив із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Яном Хеккером Україну та Росію.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Під час розмови порушили питання стурбованості США щодо ризиків, які газопровід «Північний потік—2» несе для України.

«Вони говорили про [...] пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахель і Західні Балкани. Експерти обох урядів обговорили газопровід «Північний потік—2», в тому числі заклопотаність CША з приводу ризиків, які він представляє для України і європейської енергетичної безпеки», — підкреслили у повідомленні Білого дому.

Політики також говорили про майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО.