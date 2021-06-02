Колишня заступниця очільника МЗС Зеркаль звинуватила ексспецпредставника США Волкера у лобіюванні «Північного потоку—2». Той заперечив

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U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Flickr

Колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль звинуватила ексспецпредставника Держдепу США щодо України Курта Волкера у лобіюванні будівництва російського газопроводу «Північний потік—2». Той заперечує і запевняє, що є противником цього проєкту.

Відповідну заяву Зеркаль зробила в інтерв’ю «Європейській правді».

Вона розповідала про те, що у США працюють російські лобісти, які прагнуть домогтися відмови Штатів від санкцій та добудови газопроводу. Водночас з боку України також працювали відповідні лобісти, які переконували американських політиків про необхідність запроваджувати ще жорсткіші санкції проти «Північного потоку—2». Зеркаль повідомила, що саме Волкер працює на лобістську компанію, якій платить Росія.

«Усі побачили, що він працює на лобістську компанію, яка представляє інтереси «Північного потоку—2». І задалися питанням: «А що він робив в Україні? А чи не приїжджав він вмовляти нас відмовитися від боротьби проти «Північного потоку—2»?» — зазначила вона.

Водночас сам Волкер заперечив усе. Він заявив, що здивований такими заявами, адже завжди був противником добудови «Північного потоку—2».

«Моє ставлення до «Північного потоку» добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проєкту. Я говорив про це в інтерв’ю, про це йдеться у письмових документах тощо», — запевнив він.

Але Волкер визнав, що дійсно працює на компанію, яка була найнята росіянами для лобіювання газопроводу.

«Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити — ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності», — підкреслив американський дипломат.