Нардеп Железняк назвав розмір статків та інші критерії, за якими особу визнаватимуть олігархом

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, аналізуючи законопроєкт Зеленського про деолігархізацію, назвав критерії для визнання людини олігархом, зокрема який розмір статків вона повинна мати.

Про це політик написав у своєму Telegram-каналі.

«Вам треба відповідати 3 із 4 критеріїв: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником монополії; підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2,27 мільярда гривень)», — повідомив він.

Також нардеп пояснив, що під поняттям «участь у політичному житті» мається на увазі, що людина обіймає посаду президента, голови Верховної Ради, премʼєр-міністра, міністра, їхніх заступників чи народного депутата тощо, також це може бути посада в керівних органах політичної партії. Під цей критерій підпадають і люди, які фінансували діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

За словами Железняка, щоб відповідати критерію «має значний вплив на ЗМІ», людина повинна бути бенефіціаром та/або контролером засобу (засобів) масової інформації.

«Або якщо продав таке медіа після ухвалення закону та до набуття чинності особі, яка не має бездоганну ділову репутацію», — додав нардеп.

Згідно із законопроєктом, вирішувати, чи є людина олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони України. Її рішення також буде підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Також Железняк пояснив, що забороняється олігархам:

здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) під час приватизації обʼєктів великої приватизації ;

; бути покупцем у великій приватизації.

До того ж олігарх зобов’язаний подавати декларацію до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а в разі контакту з публічним службовцем (або якщо з ним контактував представник олігарха) посадовець повинен подати декларацію про контакти.