Нардеп Железняк назвав розмір статків та інші критерії, за якими особу визнаватимуть олігархом
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, аналізуючи законопроєкт Зеленського про деолігархізацію, назвав критерії для визнання людини олігархом, зокрема який розмір статків вона повинна мати.
Про це політик написав у своєму Telegram-каналі.
«Вам треба відповідати 3 із 4 критеріїв: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником монополії; підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2,27 мільярда гривень)», — повідомив він.
Також нардеп пояснив, що під поняттям «участь у політичному житті» мається на увазі, що людина обіймає посаду президента, голови Верховної Ради, премʼєр-міністра, міністра, їхніх заступників чи народного депутата тощо, також це може бути посада в керівних органах політичної партії. Під цей критерій підпадають і люди, які фінансували діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.
За словами Железняка, щоб відповідати критерію «має значний вплив на ЗМІ», людина повинна бути бенефіціаром та/або контролером засобу (засобів) масової інформації.
«Або якщо продав таке медіа після ухвалення закону та до набуття чинності особі, яка не має бездоганну ділову репутацію», — додав нардеп.
Згідно із законопроєктом, вирішувати, чи є людина олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони України. Її рішення також буде підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Також Железняк пояснив, що забороняється олігархам:
- здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;
- бути покупцем (бенефіціаром покупця) під час приватизації обʼєктів великої приватизації;
- бути покупцем у великій приватизації.
До того ж олігарх зобов’язаний подавати декларацію до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а в разі контакту з публічним службовцем (або якщо з ним контактував представник олігарха) посадовець повинен подати декларацію про контакти.
- 2 червня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію.
- Після засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня Зеленський заявив, що запропонував розробити спеціальний законопроєкт про статус олігархів. За його словами, цей документ «перетворюватиме олігархів на звичайних бізнесменів». Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що до переліку можуть потрапити 13 осіб.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що цей законопроєкт базуватиметься на антитрастовому законі Сполучених Штатів.
- Віцеспікер Руслан Стефанчук розповідав, що в законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто саме є олігархом. Серед них називав фінансові параметри та вплив на політичне життя.