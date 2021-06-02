Республіканці в Конгресі США закликали відновити санкції проти компанії Nord Stream 2

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Головний республіканець Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол та 20 його однопартійців закликали американську адміністрацію скасувати рішення про відмову від введення санкції проти Nord Stream 2 AG, компанії-оператора газопроводу «Північний потік — 2».

Вони напередодні направили відповідний лист-звернення держсекретарю США Ентоні Блінкену, повідомляє Укрінформ.

У документі обґрунтування, надане Конгресу щодо скасування санкцій, називають «дуже проблематичним».

Як пояснюють конгресмени, твердження Держдепу, що введення таких санкцій «негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками і партнерами», повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема й України. Законодавці підкреслюють, що саме ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов’язані з Nord Stream 2.

«Ми вимагаємо, щоби ви негайно усунули ці непродумані винятки [щодо санкцій] та застосували обов’язкові повноваження, прийняті Конгресом», — йдеться в листі.

Республіканці наголосили, «що довше адміністрація Байдена зволікатиме, то більше посилюватиме зловмисний вплив Путіна по всій Європі».