Зеркаль: США поставили «на паузу» санкції щодо «Північного потоку — 2», але можуть їх поновити в будь-який момент
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
США можуть поновити санкції щодо «Північного потоку — 2», які є єдиним інструментом, здатним зупинити будівництво газопроводу.
Про це ексзаступниця міністра закордонних справ України, радниця глави Міненерго Олена Зеркаль заявила у відеоінтерв’ю «Європейській правді».
«Я думаю, що вони [США] санкції не викреслили. Зняли санкції тимчасово як можливість застосування до консорціуму Nord Stream 2 AG та до голови цього консорціуму. Поставили на паузу... Це не означає, що їх не можна поновити в будь-який момент», — сказала вона.
За словами Зеркаль, Німеччина не має інструментів для запровадження мораторію на «Північний потік — 2».
«Потенційно навіть «Газпром» може потрапити під санкції», — зауважила вона та пояснила, що для російської компанії це може означати втрату фінансування, кредитних ліній і можливості отримання додаткових виходів на біржу.
На думку радниці міністра енергетики, Зеркаль вважає, що вирішити долю «Північного потоку — 2» можуть майбутні переговори президента США Джо Байдена з президентами України і Росії.
- Компанія Nord Stream 2 AG заявляє, що будівництво газопроводу вже завершено на 94% і «залишилося прокласти близько 120 кілометрів у водах Данії та трохи понад 30 кілометрів у водах Німеччини».
- Подальшому будівництву російського морського трубопроводу «Північний потік — 2» заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших страхових компаній у світі.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною. За день до цього Держдеп США передав Конгресу перелік учасників будівництва «Північного потоку — 2», які потраплять під санкції: там була компанія Nord Stream 2 AG, але для неї зробили виняток, мотивований «інтересами національної безпеки».