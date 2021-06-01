«Вирішуватиме прокурор»: Венедіктова прокоментувала, чи буде оскаржено рішення суду у справі Стерненка
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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УНІАН
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що рішення про подання касації на ухвалу Апеляційного суду Одеси у справі активіста Сергія Стерненка ухвалюватиме прокурор.
Про це вона розповіла у коментарі Інтерфаксу.
«Я вважаю, що нам усім потрібно виходити з позиції, що прокурор — незалежний учасник кримінального процесу, як він або вона вирішить, так і буде. Впливати думкою на конкретний процес я не можу, це питання вирішить прокурор у справі», — пояснила Венедіктова.
Вона зазначила, що не може давати юридичну оцінку справи. На її думку, відбувся «звичайний кримінальний процес».
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито організацію викрадення у 2015 році Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» одеського мера Геннадія Труханова. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 гривнями. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- 9 квітня апеляційний суд відпустив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
- 31 травня Апеляційний суд Одеси зняв із активіста Сергія Стерненка обвинувачення в розбійному нападі на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича і призначив умовний термін на 1 рік — за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Сам Стерненко назвав це вироком «за один патрон».