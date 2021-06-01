У Путіна заявили, що Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
У Кремлі запевняють, що Росія не має наміру відмовлятися від транзиту газу через Україну після завершення будівництва і запуску газопроводу «Північний потік — 2».
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
«Росія і Україна мають договір про транзит газу до Європи, цей договір залишиться чинним на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту», — запевнив він.
За словами Пєскова, Путін вважає, що в подальшому обсяги газу, що постачається в Європу, будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваним.
«Водночас Путін щоразу наголошує, що це питання, яке має винятково економічний і комерційний характер, і воно має відповідати вимогам ринку», — додав він.
Окремо речник Путіна зазначив, що Україна як власник ГТС повинна забезпечувати нормальний технічний стан системи.
- Раніше президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що «Північний потік — 2» — загроза для енергетичної безпеки України і Європи. «Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт. [...] Все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було. А точніше — використають цей важіль вже у питанні Донбасу», — запевнив він.
- Компанія Nord Stream 2 AG заявляє, що будівництво газопроводу вже завершено на 94% і «залишилося прокласти близько 120 кілометрів у водах Данії та трохи понад 30 кілометрів у водах Німеччини».
- Подальшому будівництву російського морського трубопроводу «Північний потік — 2» заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших страхових компаній у світі.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною. За день до цього Держдеп США передав Конгресу перелік учасників будівництва «Північного потоку — 2», які потраплять під санкції: там була компанія Nord Stream 2 AG, але для неї зробили виняток, мотивований «інтересами національної безпеки».