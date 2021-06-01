У Путіна заявили, що Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску «Північного потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

У Кремлі запевняють, що Росія не має наміру відмовлятися від транзиту газу через Україну після завершення будівництва і запуску газопроводу «Північний потік — 2».

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

«Росія і Україна мають договір про транзит газу до Європи, цей договір залишиться чинним на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту», — запевнив він.

За словами Пєскова, Путін вважає, що в подальшому обсяги газу, що постачається в Європу, будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваним.

«Водночас Путін щоразу наголошує, що це питання, яке має винятково економічний і комерційний характер, і воно має відповідати вимогам ринку», — додав він.

Окремо речник Путіна зазначив, що Україна як власник ГТС повинна забезпечувати нормальний технічний стан системи.