Екс-голова Конституційного суду Тупицький вперше прийшов до суду, але не зʼявилися прокурори. Запобіжний захід йому обирати не будуть

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Відсторонений від посади голова Конституційного суду Олександр Тупицький вперше зʼявився на судовому засіданні у справі про підкуп свідка і дачу неправдивих свідчень, але в суд не прийшли прокурори.

Про це повідомляє «Сегодня».

Прокурори несподівано відкликали свою вимогу щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому і його справа тепер піде у Подільський суд, де її будуть розглядати по суті. Запобіжний захід ексголові КСУ обирати не будуть.

У цій справі прокурори спочатку просили призначити Тупицькому заставу у 45 тисяч грн і заборонити йому зʼявлятися в Конституційному суді.

За даними слідства, у жовтні 2018 року в одному з кафе міста Києва Тупицький підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати «потрібні» покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Крім того, Тупицький у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі про незаконну приватизацію бізнесменом Владиславом Дрегером Зуївського енергомеханічного заводу (місто Зугрес, окупована частина Донецької області).