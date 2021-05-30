Глава Європарламенту закликав посилити санкції проти Росії. У Держдумі заявили про «русофобію і антиросійську істерію»

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Глава Європейського парламенту Девід Сассолі, якому Росія у квітні заборонила в’їзд, закликав посилити санкції проти російських посадовців.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Berliner Morgenpost.

«Нам необхідно посилити санкції проти російських посадовців, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ», — сказав він.

На думку Сассолі, відносини Євросоюзу з Росією «дуже напружені» на тлі отруєння та ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також конфлікту на сході України.

Водночас голова Європарламенту запевнив, що Захід продовжить підтримувати увагу до справи з примусовою посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу. Сассолі висловив сподівання, що ці дії призведуть до звільнення Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

На заяву Сассолі вже відреагували в Росії. Зокрема, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав пропозицію глави Європарламенту про посилення санкцій «втручанням у справи РФ» і проявом «русофобії».

«Європарламент продовжує лінію на втручання у справи російської держави. Це ще одна заява в цьому ж ключі. Русофобія і антиросійська істерія стали візитівкою європарламентарів», — сказав він, цитує ТАСС.

Окрім цього, Слуцький заявив, що «про жодні конструктиви говорити не доводиться» і «адекватності на російському напрямку не спостерігається вже досить тривалий період».

«Варто нагадати, що до функцій та компетенцій Європарламенту не входить питання санкційної політики, а всі його гучні резолюції мають лише рекомендаційний характер», — додав російський депутат.