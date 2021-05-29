У Білорусі пояснили, чому ввели ліцензування на українські товари. Із затриманням Протасевича це не повʼязано
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- Костя Андрейковець
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Nigel Tadyanehondo / Unsplash
Перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гурʼянов заявив, що шестимісячний режим індивідуального ліцензування низки українських товарів запровадили у відповідь на українські обмеження щодо продукції з Білорусі.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
«Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були ухвалені щодо продукції білоруської сторони та де-факто були спрямовані на те, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників», — сказав Гурʼянов.
Він зазначив, що ліцензування не повʼязане з реакцією України на примусову посадку літака Ryanair.
- 22 квітня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України ввела спецмито на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі в розмірі 35% від митної вартості. Рішення пояснили «дискримінацією» з боку Білорусі щодо українських підприємств автомобілебудування.
- 28 травня стало відомо, що Білорусь на пів року ввела індивідуальне ліцензування на низку українських товарів. Мінекономіки України заявило про «дискримінацію».