У Білорусі порушили кримінальну справу проти глави МЗС Латвії. Дипломат заявив про «відчай і безумство режиму Лукашенка»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Twitter / Edgars Rinkēvičs
Генпрокурор Білорусі Андрій Швед порушив кримінальну справу проти мера Риги Мартіньша Стакіса і міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса — за «розпалювання національної ворожнечі».
Про це пресслужба Генпрокуратури Білорусі повідомила в своєму Telegram-каналі.
«Злочинні дії виразилися в публічних знятті та заміні символу суверенної Білорусі — Державного прапора, який був встановлений у центрі Риги в звʼязку з участю національної команди в чемпіонаті світу з хокею, на біло-червоно-біле полотнище [нині є символом опозиції]», — йдеться у повідомленні.
У Генпрокуратурі Білорусі також назвали дії мера Риги та міністра закордонних справ «наругою над державною символікою», яка нібито «принизила національну гідність білорусів».
Наразі кримінальну справу направили до Слідчого комітету Білорусі.
Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи порушення проти нього кримінальної справи в Білорусі, заявив про «відчай і безумство режиму Лукашенка».
«Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мене і мера Риги Мартіньша Стакіса. Це показує відчай і безумство режиму Лукашенка. Пропоную йому краще розібратися у справі про викрадення рейсу Ryanair і почати розслідування державного тероризму», — написав він на своїй сторінці у Twitter.
Водночас мер Риги Мартіньш Стакіс запропонував Лукашенку подати до суду в Гаазі.
«Божевілля режиму Лукашенка у всій красі. Якщо ми обговорюємо злочинну діяльність, я пропоную панові Лукашенку домагатися справедливості в Гаазькому трибуналі. Там він обовʼязково отримає відповіді на всі свої запитання», — зазначив він у Twitter.
Нагадаємо, що 24 травня у Ризі на Чемпіонаті світу з хокею влада міста замінила білоруський державний прапор на біло-червоно-білий стяг, який став символом протестів у Білорусі. У такий спосіб країна відреагувала на затримання опозиціонера Романа Протасевича. В результаті Мінськ вислав всіх співробітників посольства Латвії, а Рига у відповідь вдалася до аналогічного кроку.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАС». Однак там одразу це заперечили.
- Того ж дня також зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- Лідери ЄС на саміті 24 травня вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.