«Русская служба Би-би-си»: Дівчина Протасевича до затримання не перебувала в розшуку

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Подругу ексголовного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича Софію Сапегу не затримували у справі про розпалювання ворожнечі, в рамках якого її 25 травня заарештували.

Про це пише «Русская служба Би-би-си».

За даними видання, Сапегу в розшук не оголошували і серед підозрюваних у справі про заворушення в серпні і восени 2020 року, яку розслідує управління Слідчого комітету по Мінську, також не перебувала.

Протокол і постанову про затримання Cапеги 23 травня не оформлювали, хоча її помістили в ізолятор тимчасового утримання в Окрестіно і тримали там до 25 травня. У суді, де адвокат Сапеги оскаржив її зняття з рейсу, документи про її затримання також були відсутні. Адвоката з цими документами ніхто не ознайомив.

Співрозмовник видання також розповів, що 25 травня Сапегу нібито відпустили з ізолятора Окрестіно, але насправді під конвоєм перевезли в офіс Головного слідчого управління Слідчого комітету. Саме там їй обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту в статусі підозрюваної за статтею про розпалювання соціальної ворожнечі. Слідство вважає Софію адміністратором телеграм-каналу «Чорна книга Білорусі», який публікував персональні дані білоруських правоохоронців. Однак, в матеріалах цієї справи документів про затримання Сапеги в аеропорту немає, каже джерело.

Очікується, що 31 травня Слідчий комітет висуне Сапезі звинувачення. Якщо справи будуть обʼєднані, то крім ворожнечі, її можуть звинуватити в організації порушення громадського порядку і масових заворушеннях шляхом адміністрування протестних Telegram-каналів. Максимальний термін за цим звинуваченням — 15 років позбавлення волі.

Захист Сапеги оскаржить в міському суді Мінська рішення райсуду про відмову визнати її затримання незаконним. Крім того, за словами адвокатів, до суду буде також подана скарга на двомісячний арешт Сапеги. Видання пояснює, що в Білорусі, на відміну від Росії, запобіжний захід обирає слідчий, а санкціонує прокурор, суд розглядає його тільки в момент оскарження. Якщо суд визнає, що Сапегу затримали незаконно, то незаконним стає і обрання їй запобіжного заходу, і вона повинна бути негайно відпущена.