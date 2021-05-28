Лукашенко відкриє на кордоні намети для вакцинації російським «Супутником V» всіх «охочих» українців

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про домовленість з президентом РФ Володимиром Путіним про допомогу громадянам країн Заходу і України, які начебто хочуть вакцинуватись від коронавірусу російською вакциною «Супутник V».

Про це він заявив на зустрічі з представниками країн СНГ, передає БелТА.

Для того, аби вакцинувати охочих, Лукашенко відкриє кілька переходів на кордоні із Білоруссю і встановить там намети для вакцинації.

«Ми домовилися з президентом Росії про те, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, облаштує там відповідні намети, якщо потрібно. У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти охочих людей [вакцинуватися «Супутником V»] з території Польщі, Литви та інших держав, і особливо України. Там же наші люди живуть, на одній мові розмовляємо, і надамо їм допомогу у вакцинації», — заявив Лукашенко.

За його словами, до Білорусі «дуже багато людей» намагаються пробратися, аби вакцинуватися російською вакциною.

Нагадаємо, що 29 грудня у Білорусі почалась масова вакцинація російським «Супутником V». 7 травня Лукашенко заявив, що Білорусь отримала власну вакцину від коронавірусу.