До Протасевича пустили адвоката, а його супутниці Сапезі закидають три статті

Новини

roma_protez / Instagram

Через 4 дні після затримання в аеропорту Мінська до колишнього головреда NEXTA Романа Протасевича пустили адвоката.

Про це повідомляє видання «БелаПАН».

Адвокат Інеса Оленська розповіла, що у Протасевича «все добре, він бадьорий, позитивний і веселий». Через підписку про нерозголошення вона не може сказати, де саме знаходиться її підзахисний і в якому статусі.

Тим часом, «Російська служба ВВС» зʼясувала, що супутницю Протасевича Софію Сапегу, яка знаходиться в мінському СІЗО на Окрестина, підозрюють за трьома статтями КК Білорусі. Їй закидають організацію порушення громадського порядку і масових заворушень, а також розпалювання соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130 КК), за що їй може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

У цій справі вона проходить як адміністратор Telegram-каналу «Чорна книга Білорусі», в якому публікували особисті дані силовиків.