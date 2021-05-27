Human Rights Watch: Влада Ірану переслідує родичів жертв збитого літака МАУ
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- Костя Андрейковець
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Органи безпеки Ірану переслідували, затримували, катували і жорстко допитували родичів жертв збитого літака МАУ PS752 Тегеран — Київ.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на правозахисну організацію Human Rights Watch.
Правозахисники з жовтня 2020 року по січень 2021 року поспілкувалася з 31 членом сімей жертв і людьми, які безпосередньо знають про переслідування владою. Родичам не повернули майно загиблих і всіляко контролювали їх дії.
Щонайменше 16 осіб заявили, що органи безпеки наказували не давати інтервʼю іноземним ЗМІ, а в деяких випадках силовики затримували членів сімей на кілька годин.
Достеменно відомий один випадок тортур за публічну критику влади Ірану та три випадки погроз родичам жертв, якщо вони не видалять публікації з критикою в соцмережах.
Деякі з опитаних розповіли, що їм не повернули ніяких коштовностей і ювелірних виробів загиблих.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (57 канадців) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмову від співпраці у розслідуванні.
- У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.