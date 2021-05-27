Прокурори Молдови попросять Україну допомогти в розслідуванні викрадення колишнього судді Чауса
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Прокурори Молдови звернулися до українських колег за правовою допомогою в розслідуванні викрадення екссудді Миколи Чауса.
Про це пише молдовське видання NewsMaker.
Прокурори запросили інформацію про Чауса, про 12 громадян України, про два автомобілі Toyota, які перетинали кордон, і ще про двох співробітників українського посольства в Молдові. Вони просять у разі встановлення місцезнаходження Чауса визнати його потерпілим і допитати.
Прокурори підкреслили, що справа не повʼязана із політичним переслідуванням і попросили уточнити, чи розслідує Україна обставини зникнення Чауса.
Запит вони просять розглянути у терміновому порядку.
Видання зазначає, що імена чотирьох чоловіків із запиту вже фігурували у розслідуваннях журналістів. Йдеться про Едуарда Ставицького, Олексія Нечаєва, Олексія Сотникова і Юрія Коваленка.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.
- 17 травня Чаус вперше записав відео після викрадення. Він запевнив, що скоро повернеться в Україну. Його адвокат вважає, що екссуддя записав відео під тиском. У другому відео він пригрозив викрадачам компроматом.