Прокурори Молдови попросять Україну допомогти в розслідуванні викрадення колишнього судді Чауса

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Прокурори Молдови звернулися до українських колег за правовою допомогою в розслідуванні викрадення екссудді Миколи Чауса.

Про це пише молдовське видання NewsMaker.

Прокурори запросили інформацію про Чауса, про 12 громадян України, про два автомобілі Toyota, які перетинали кордон, і ще про двох співробітників українського посольства в Молдові. Вони просять у разі встановлення місцезнаходження Чауса визнати його потерпілим і допитати.

Прокурори підкреслили, що справа не повʼязана із політичним переслідуванням і попросили уточнити, чи розслідує Україна обставини зникнення Чауса.

Запит вони просять розглянути у терміновому порядку.

Видання зазначає, що імена чотирьох чоловіків із запиту вже фігурували у розслідуваннях журналістів. Йдеться про Едуарда Ставицького, Олексія Нечаєва, Олексія Сотникова і Юрія Коваленка.