Росія не пропускає до себе авіарейси, які летять в обхід Білорусі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Росія припинила видачу дозволів на польоти авіакомпаніям, які летять в РФ оминаючи повітряний простір Білорусі.
Про це розповіли у пресслужбі самих авіакомпаній, пише ТАСС.
«Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). З цієї причини також необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви. Зміна маршруту польоту повинна бути схвалено владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл», — повідомили в одній із авіакомпаній.
У зв’язку з цим там вирішили скасувати рейс із Відня до Москви. Перед тим подібна ситуація склалася і з компанією Air France – Росія другий день поспіль не видає дозвіл на рейси з Парижа до Москви в обхід Білорусі.
У РФ вже повідомили, що пасажирів рейсів французької авіакомпанії забере російський перевізник «Аерофлот».
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака, що летить за маршрутом Афіни — Вільнюс, знаходиться бомба, цю інформацію він отримав начебто з листа від ХАМАС (рух це заперечив). Літак посадили, а бомбу не знайшли. На борту перебував Роман Протасевич — колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA, його затримали. 24 травня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.