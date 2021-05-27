«Досье»: Диспетчери в Мінську повідомили екіпаж літака Ryanair про лист із загрозою вибуху за пів години до його отримання

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Flickr / Stephen Perry

Електронний лист, відправлений «представником ХАМАСу» до мінського аеропорту із погрозами підірвати літак Ryanair, в якому летів колишній головний редактор опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, був отриманий майже через пів години після того, як диспетчери попередили екіпаж про нього.

Про це повідомляє проєкт «Досьє», якому разом з виданнями The Daily Beast і Der Spiegel вдалося отримати копію листа.

З нього випливає, що білоруські диспетчери повідомили пілотам Ryanair про мінування літака на 24 хвилини раніше, ніж самі отримали повідомлення про бомбу.

Фото з сайту «Досье»

Розслідувачі повідомляють, що лист із загрозою надійшов і до литовських аеропортів. Виходячи з даних «Досьє», о 12:25 литовські аеропорти отримали лист від «терористів», о 12:33 білоруська сторона поінформувала екіпаж про можливу загрозу вибуху і тільки о 12:57 мінський аеропорт отримав лист із погрозами про бомбу

Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в афінський аеропорт таких загроз не надходило.

Також розслідувачі звернули увагу, що лист був відправлений із захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, зареєстрованого у Швейцарії.

«Такі повідомлення містять заголовок, де вказується IP-адреса сервера Protonmail (185.70.40.138). Наприклад, якщо відправити повідомлення електронної пошти з облікового запису Protonmail на Gmail, то IP-адреса, яка вказана в заголовку цього листа, буде збігатися з адресою сервера Protonmail у Швейцарії. Тому у випадку з повідомленням, відправленим з адреси ahmed_yurlanov1988@protonmail.com, точне місцеперебування користувача визначити неможливо», — відзначили вони.