До Києва прилетіли 109 українців, яких евакуювали із сектора Гази

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Facebook / Офіс президента

До Києва вранці 27 травня прилетів літак із 109 українцями, які захотіли евакуюватись із сектора Гази через бойові дії.

Про це повідомляє Офіс президента.

Разом з українцями евакуювали 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії.

Операція почалась 26 травня, їх вивозили «зеленим коридором» через Єгипет. МЗС повідомляло, що загалом у секторі Гази перебувають 1 600 українців.

Facebook / Офіс президента

Спочатку повернутися хотіли близько 140 українців, але їх евакуацію відкладали через бойові дій.