Коломойський заявив, що із Зеленським не спілкується, але «може впливати» на ситуацію в Україні

Новини

Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Олігарх Ігор Коломойський, проти якого США ввели санкції, заявив, що має можливість впливати на ситуацію в Україні, але запевняє, що не користується цим.

Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

Коломойський стверджує, що його бізнес сьогодні «не залежить від якихось ухвалених законів чи тих, які можуть ухвалити».

«Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюсь я цим? Ні. Не користуюся, тому що немає жодного взаємозвʼязку мого бізнесу з тими, про кого ви запитуєте, хто може впливати на якісь речі, повʼязані з моїм бізнесом», — каже олігарх.

Він також запевняє, що не спілкується ні з міністрами, ні з Офісом президента, ні з президентом. Проте, додає, що спілкується з «окремими депутатами», але не впливаючи на них. Прізвища цих депутатів він не називає.

Читайте також: Ексгенпрокурор Рябошапка вважає Коломойського відповідальним за розвал першої команди Зеленського

Коломойський також заявив, що йому все одно, коли його називають словом «олігарх». «Як би я до цього не ставився, це ні на що не впливає. Немає значення, ким я себе вважаю. Сьогодні термін «олігарх» я прирівнюю до терміну «ворог народу», бо ті люди теж не вважали себе «ворогами народу», але їх так називали. Ярлик «олігарх» є і він живе своїм життям, бо ніхто до кінця не розуміє, кого так можна класифікувати. Сьогодні всі вкладають у слово «олігарх» сенс, що це погано, тому нічого хорошого цей термін сьогодні його власнику не може принести», — вважає Коломойський.

Ідея визначити поняття «олігарх» на законодавчому рівні, на його думку, є непоганою. За словами Коломойського, можливо, це дозволить більш чітко зрозуміти, до кого саме можна застосовувати цей термін. Водночас оцінювати загалом ініціативу президента Володимира Зеленського щодо зменшення впливу олігархів на країну Коломойський поки що не поспішає. «Коли напишуть закон — подивимося-почитаємо», — сказав він.

Зазначимо, Коломойський цього року опинився на четвертому місці в українському списку журналу Forbes — його статки оцінили у $1,8 мільярда. Головні сфери його інтересів: енергетика, важка промисловість, нафтогазовий сектор, авіатранспорт, медіахолдинг «1+1 медіа». Раніше в цьому переліку була й банківська сфера, допоки у грудні 2016 року не націоналізували один з основних активів — ПриватБанк.