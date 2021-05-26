Лукашенко: Інформація про мінування літака Ryanair надійшла зі Швейцарії

Новини

Скриншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що інформація про нібито замінування літака Ryanair з ексголовредом опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем надійшла зі Швейцарії.

Про це він заявив під час виступу в білоруському парламенті, повідомляє TUT.by.

«Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?» — висловився Лукашенко. Він додав, що «діяв законно, захищаючи людей, за всіма міжнародними правилами».

Також він заявив про «каскад» повідомлень про мінування, які нібито надходили з польських ІР-адрес. Лукашенко додав, що «на борту цього літака перебував терорист і про це знали далеко за межами Білорусі».

Крім того, самопроголошений президент назвав «абсолютною брехнею» інформацію, що для перехоплення літака у небо підіймався винищувач МіГ-29. «Завдання винищувача — забезпечувати зв'язок і виводити пасажирський літак на посадку в разі критичної ситуації», — сказав він.