Байден пояснив, чому США відмовились від нових санкцій щодо компанії Nord Stream 2

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Президент США Джо Байден заявив, що відмовився від запровадження нових санкцій щодо компанії Nord Stream 2, яка є оператором газопроводу «Північний потік — 2», оскільки проєкт майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів, цитує Bloomberg.

«Він [газопровід] майже повністю закінчений. Я вважаю, що вводити санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин», — пояснив Байден.

Минулого тижня його адміністрація заявила, що компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 та її глава Маттіас Варнінг займаються санкційною діяльністю, проте відмовилась від обмежень щодо них «з міркувань національної безпеки». Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала це рішення і заявила, що обговорить проєкт з Байденом на саміті G7 у Великій Британії в червні. Водночас деякі американські законодавці критикували Байдена за відмову від санкцій, побоюючись, що газопровід ще більше звʼяже Західну Європу з Росією.

Нагадаємо, що 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік— 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною. За день до цього Держдеп США передав Конгресу перелік учасників будівництва «Північного потоку — 2», які потраплять під санкції: там була компанія Nord Stream 2 AG, але для неї зробили виняток, мотивований «інтересами національної безпеки».