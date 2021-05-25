Байден на зустрічі з Путіним планує обговорити Україну та Білорусь

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Saeima / Flickr

Президент США Джо Байден під час запланованої на 16 червня зустрічі у Швейцарії з президентом Росії Володимиром Путіним планує обговорити питання України, зокрема щодо скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, цитує Reuters.

Крім України, за її словами, американський лідер також хоче обговорити з Путіним, зокрема, примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання білоруськими силовиками колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Псакі підкреслила, що Байден не боїться протистояти опонентам і «буде використовувати особисту дипломатію, щоб визначити сфери, котрі у нього викликають занепокоєння».