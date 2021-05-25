У Кремлі та Білому домі підтвердили саміт президентів. Путін і Байден зустрінуться 16 червня

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Пресслужба президента Російської Федерації

У Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена. Вона відбудеться 16 червня у Швейцарії.

Про це повідомили пресслужби адміністрацій обох лідерів.

Американсько-російській саміт проведуть у Женеві. У Кремлі розповіли, що на порядку денному будуть як актуальні питання двостороннього співробітництва, так і міжнародні проблеми, зокрема боротьба з пандемією коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.

У Білому домі теж випустили аналогічну заяву із підтвердженням. «Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США та Росією», — зазначили там.