«Його били, це не його слова». Батько Протасевича відреагував на відео із СІЗО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Батько затриманого засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича відреагував на відео із сином з мінського СІЗО на Окрестіна.
У коментарі BBC Дмитро Протасевич заявив, що на сина чинився тиск і відео було записано примусово.
«Це не його слова, він заляканий і сильно хвилюється. Думаю, що його били. На лівій стороні начебто замазано гримом, ніс у пудрі та ліва сторона обличчя», — заявив він.
Він додав, що пишається сином, але боїться, що до нього застосовують тортури.
Після появи відео багато журналістів звернули увагу на сліди на обличчі Романа, які можуть вказувати на побиття. Сам Протасевич на відео говорив, що ніяких проблем зі здоровʼям у нього немає, ставлення до нього коректне і він дає «свідчення за фактом організації масових заворушень в Мінську».
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