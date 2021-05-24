Білорусь висилає всіх співробітників посольства Латвії. Рига відповість дзеркально
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Wikipedia / Homoatrox
Влада Білорусі висилає з Мінська посла Латвії та весь дипломатичний персонал. Латвійський посол повинен покинути країну протягом 24 годин, а дипломатичний і адміністративно-технічний персонал посольства — протягом 48 годин.
Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, цитує держагентство БелТА.
Він заявив, що у посольстві залишиться лише один працівник — «для догляду за будівлею».
У відомстві пояснили своє рішення інцидентом у Ризі, де на Чемпіонаті світу з хокею влада латвійської столиці замінила білоруський державний прапор на біло-червоний стяг, який став символом протестів у Білорусі.
«Дуже прикро, що в цьому інциденті разом з мером міста Риги брав участь міністр закордонних справ Латвії — відомства, яке у принципі має працювати не на розподіл, а на зближення народів», — сказав Макей.
Латвія вже відреагувала на крок білоруської влади й у відповідь висилає посла Білорусі та всіх дипломатів.
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