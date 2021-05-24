Затримання Протасевича: «ЄС» і «Голос» вимагають санкцій проти Лукашенка та зупинки авіасполучення

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Парламентські партії «Європейська солідарність» і «Голос» закликали українську владу ввести санкції проти режиму Олександра Лукашенка й обмежити авіаційне сполучення з Білоруссю через посадку в Мінську літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

«Голос» і Петро Порошенко від імені «ЄС» звинуватили керівництво Білорусі у варварських методах боротьби з опозицією, державному тероризмі та повітряному піратстві з «практиками більшовицького та нацистського режимів».

Порошенко закликав українську владу і західних партнерів ввести персональні санкції, припинити польоти над територією Білорусі, встановити заборону на польоти літаків «Белавіа» в аеропорти України, припинити імпорт білоруської електроенергії, а також посилити роботу українських спецслужб щодо захисту білорусів, які втікли в Україні від режиму Лукашенка.

«Голос» також закликає до розширених санкцій проти Лукашенка і посадовців, задіяних в операції із захоплення Протасевича, обмежити авіаційне сполучення, рекомендувати всім літакам обходити повітряний простір Білорусі та долучитися до притягнення режиму Лукашенка до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Порошенко також вимагає розслідувати можливий зрив спецоперації із затримання бійців російської «ПВК Вагнера». Він додав, що порівняння операцій щодо «Вагнера» і Протасевича недоречне, оскільки Лукашенко незаконно затримав опозиціонера, а українська спецоперація мала на меті притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.