Іспанія з 7 червня відкривається для всіх вакцинованих туристів — навіть не з країн ЄС

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Miquel Fabre / Flickr

Іспанія з 7 червня відкривається для туристів з будь-якої точки світу, які провакцинувались від коронавірусу. Про це заявив премʼєр-міністр Педро Санчес на міжнародній туристичній виставці, повідомляє Reuters.

З 24 травня Іспанія також дозволить туристам з 10 країн, що не входять в ЄС, але входять до списку країн із низьким ризиком зараження коронавірусом, вʼїжджати без негативного ПЛР-тесту. У цьому списку будуть, зокрема, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Ізраїль.

Іспанія була однією з країн Європи, які найбільше постраждали від пандемії. У країні з початку пандемії зареєстрували понад 78 тисяч смертей від коронавірусу. Зараз же рівень інфікування знизився, оскільки вакцинація швидко просувається, що своєю чергою дозволило більшості регіонів скасувати комендантську годину.

До пандемії Іспанія була другою за відвідуваністю країною світу. Минулого року туризм впав на 80%. Очікується, що вже до кінця цього року в Іспанію приїде 70% туристів від рівня до пандемії.

Нагадаємо, що Європейський Союз з 1 липня запускає паспорти вакцинації. На цю ж дату запланований їх запуск і в Україні. Уряд запевняє, що вони будуть сумісні з європейськими — тобто українців зможуть подорожувати до країн ЄС.