Ізраїль вирішив припинити вогонь у секторі Гази. ХАМАС це підтвердив

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Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images

Члени кабінету безпеки Ізраїлю у четвер, 20 травня, проголосували за припинення вогню у секторі Гази. Цю інформацію підтвердив офіс глави уряду Біньяміна Нетаньягу, передає The Times of Israel.

За даними ізраїльських ЗМІ, армійські підрозділи Ізраїлю перейдуть в режим припинення вогню з 02:00 (за Києвом) 21 травня. Водночас офіс уряду повідомив, що час ще треба узгодити. Зазначається, що міністри погодилися прийняти ініціативу Єгипту про взаємне припинення вогню без будь-яких умов.

Агентство Reuters пише, що ХАМАС підтвердив, що «взаємне і одночасне» припинення вогню настане в Газі з 02:00.

Найбільше за останні роки загострення між рухом ХАМАС, який править у секторі Гази, і Ізраїлем триває вже 11 днів. За цей час ХАМАС та інші угруповання випустили по ізраїльській території близько 3 500 ракет.

За даними палестинської сторони, на даний момент у секторі загинули щонайменше 232 мирних жителя, близько 100 з них — жінки і діти. Ізраїль стверджує, що більшість загиблих — бойовики екстремістських угруповань. В Ізраїлі під ракетним обстрілом загинули 13 осіб, у тому числі двоє дітей.