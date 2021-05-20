Ізраїль вирішив припинити вогонь у секторі Гази. ХАМАС це підтвердив
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images
Члени кабінету безпеки Ізраїлю у четвер, 20 травня, проголосували за припинення вогню у секторі Гази. Цю інформацію підтвердив офіс глави уряду Біньяміна Нетаньягу, передає The Times of Israel.
За даними ізраїльських ЗМІ, армійські підрозділи Ізраїлю перейдуть в режим припинення вогню з 02:00 (за Києвом) 21 травня. Водночас офіс уряду повідомив, що час ще треба узгодити. Зазначається, що міністри погодилися прийняти ініціативу Єгипту про взаємне припинення вогню без будь-яких умов.
Агентство Reuters пише, що ХАМАС підтвердив, що «взаємне і одночасне» припинення вогню настане в Газі з 02:00.
Найбільше за останні роки загострення між рухом ХАМАС, який править у секторі Гази, і Ізраїлем триває вже 11 днів. За цей час ХАМАС та інші угруповання випустили по ізраїльській території близько 3 500 ракет.
За даними палестинської сторони, на даний момент у секторі загинули щонайменше 232 мирних жителя, близько 100 з них — жінки і діти. Ізраїль стверджує, що більшість загиблих — бойовики екстремістських угруповань. В Ізраїлі під ракетним обстрілом загинули 13 осіб, у тому числі двоє дітей.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь почав точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», і оголосив про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції.
- Організація ісламського співробітництва вимагає зупинити обстріли сектора Гази. Керівництво Ізраїлю говорить, що операція «Страж стіни» буде продовжена до досягнення всіх планів. Взаємні обстріли тривають.