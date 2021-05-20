Глава МЗС Кулеба: Евакуація українців із сектора Гази затримується через порушення обіцянок щодо «коридору безпеки»

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Евакуацію українців з сектора Гази затримує порушення обіцянок щодо створення «коридору безпеки». Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, цитує Інтерфакс.

«Уже ми повинні були почати евакуацію, але були порушені обіцянки щодо створення «коридору безпеки», тому ми зараз ведемо переговори про те, щоб нам дали таки коридор, через який ми зможемо вивезти наших громадян в напрямку Єгипту, з Єгипту вони полетять в Україну. Ми готові. Єдине, що нас тримає, це «коридор безпеки», — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що 19 травня Україна домовилася про «зелений коридор» для вивезення своїх громадян із сектора Гази через Єгипет і організації відповідного авіарейсу. Загалом на цій території перебуває 1 600 українців, 127 з них хочуть евакуюватись.