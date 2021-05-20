«Просив мене, щоб не звільняв його». Зеленський прокоментував обшуки в оточенні Кличка

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Соколовська Інна / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої відносини з мером Києва Віталієм Кличком і прокоментував обшуки у столиці.

Про це він заявив 20 травня на пресконференції за підсумками двох років своєї роботи.

«Віталій Кличко мені нічого поганого не зробив. Мене повʼязує з Віталієм Кличком тільки те, що глава КМДА — це частина моєї вертикалі, хоче він цього чи ні. Я з великою повагою ставлюся до всіх його перемог, до того, як він став главою міста. У нього є монополія влади. Щодо обшуків в оточенні Кличка — Палатний там прізвище — так не треба було красти гроші», — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Кличко «регулярно телефонує, пише, записується на прийом, приходить».

«У моєму оточенні були люди, які хотіли його звільнити. Він просив, щоб я його не звільняв, хоча в мене є повноваження. Я йому сказав: будь ласка, працюйте, показуйте результат. Тільки є умови — там [в КМДА] є люди... не треба красти гроші з бюджету України», — додав президент.

Окрім цього, у відповідь на запитання, чи вважає Зеленський Кличка своїм конкурентом на наступних виборах президента, президент запропонував подивитися на результати соцопитування, «у яких все видно».

«Глава мого Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти», — додав він.