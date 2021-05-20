Партія Кличка готується до участі в парламентських виборах

Новини

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Партія мера Києва Віталія Кличка УДАР готується до наступних парламентських виборів.

Про це він розповів в інтервʼю «Українській правді».

«Ми зараз працюємо над тим, щоб відродити наші осередки у всіх областях, щоб взяти участь у строкових чи дострокових виборах до Верховної Ради. У нас парламентсько-президентська держава, тому нам обовʼязково треба представники у Верховній Раді, які представлятимуть нашу політичну силу», — заявив Кличко.

Мер Києва спростував підготовку до президентської кампанії.

У той же час він підтвердив, що зараз його консультує американський політтехнолог Джордж Бірнбаум, який працював на виборах у конгрес і сенат США, а також консультував премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.