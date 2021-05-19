Politico: США відмовили Ізраїль від наземної операції в секторі Гази

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Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно тисне на ізраїльську владу для завершення гострої фази конфлікту з палестинським радикальним угрупованням ХАМАС. Завдяки Штатам Ізраїль відмовився від наземної операції в секторі Гази.

Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

Наразі США намагаються досягти режиму припинення вогню. Чиновники адміністрації Байдена у приватних розмовах із прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу закликають його припинити військові дії проти сектора Гази, включно з авіаударами. Той уже зазначив, що попереду ще «кілька днів» боїв. Це може свідчити про близьке завершення конфлікту.

Також американці сприяли перемовинам єгипетської сторони як з Ізраїлем, так і з ХАМАС для встановлення режиму припинення вогню. Джерело зазначило, що є ознаки того, що ХАМАС прагне припинити обстріли та шукає способи для цього.

Водночас Адміністрація президента США прагне встановити перемир’я, щоб доставити гуманітарну допомогу в сектор Гази. За даними джерела, кінець гарячої фази конфлікту може бути досягнутий поетапно, із тимчасовими гуманітарними перемир’ями.

США від самого початку обрали тактику кулуарних перемовин і непублічного тиску на Ізраїль замість того, аби офіційно та в рамках ООН вимагати від обох сторін припинити вогонь. До того ж американські посадовці визнають, що Ізраїль мав відповісти на ракетний обстріл Тель-Авіва з боку ХАМАС.