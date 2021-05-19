Блінкен і Лавров сьогодні зустрічаються в Ісландії. Вони обговорять саміт США — Росія
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сьогодні, 19 травня, в Ісландії відбудеться перша зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає DPA.
«Двостороння зустріч пройде після вечірнього кінцевого заходу Арктичної ради [форум 8 країн щодо регіону Арктики] і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою», — сказав Прайс.
За інформацією МЗС Росії, під час особистої зустрічі Лавров і Блінкен обговорять «ключові питання взаємин і міжнародного порядку денного».
Очікується, що головною темою стане можлива зустріч президента США Джо Байдена і лідера РФ Володимира Путіна.
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