«Схеми»: Помічника Медведчука, який фігурує у нових записах із нардепом, судять за напад на знімальну групу у 2017 році

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Помічник нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука Дмитро Дорошенко, який фігурує на записах розмов у розслідуванні Bihus.Info, — один з тих, хто здійснив напад на знімальну групу «Схем» в аеропорту «Київ» у 2017 році.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як випливає із записів розмов, оприлюднених напередодні Bihus.Info, Медведчук у травні-червні 2014 року давав вказівки Дорошенку щодо проведення перемовин з бойовиками.

Журналісти «Схем» вказують, що цей чоловік — один із тих, хто увечері 7 листопада 2017 року напав на знімальну групу програми біля VIP-терміналу аеропорту «Київ», коли вона знімала розслідування про прямі перельоти Медведчука до Москви. Тоді, розповідають журналісти, охоронці політика, які були в масках і балаклавах, накинулися на журналіста Михайла Ткача й оператора Кирила Лазаревича.

Дорошенко, як вказують «Схеми», — єдиний з нападників, кого слідство змогло ідентифікувати та висунути обвинувачення. Відтоді його справа була передана до суду, де її розглядають уже понад три роки.

Засідання, призначене на 17 травня, на якому мали вкотре допитати Ткача і Лазаревича, не відбулося, оскільки обвинувачений Дорошенко прийшов без адвокатів. Свою провину він не визнає.