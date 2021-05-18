Апеляція залишила чинним виправдувальний вирок судді Царевич

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Київський апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок судді Оксані Царевич, яка під час Революції гідності притягала до відповідальності активістів «Автомайдану».

Про це із залу суду повідомили адвокат Роман Маселко і проєкт Watchers.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Галини Балацької, Ірини Горб та Ірини Сілкової.

«В аналогічній справі судді Віктора Кицюка цей же апеляційний суд закрив провадження без оцінки самого вироку. У справі Царевич суд знову дослідив докази та зробив висновок, що засудження невинних людей на підставі сфальшованих документів на догоду владі не є злочином. Це щонайменше свідчить, що одне з двох рішень (щодо Царевич чи Кицюка) точно є незаконним. Хоча як на мене — обидва», — зазначив Маселко.

Сама Царевич на суді заявила, що всі її рішення були законними.

Маселко додав, що 25 травня Вища рада правосуддя розглядатиме скарги на Царевич у справах Майдану.