Апеляція залишила чинним виправдувальний вирок судді Царевич
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Київський апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок судді Оксані Царевич, яка під час Революції гідності притягала до відповідальності активістів «Автомайдану».
Про це із залу суду повідомили адвокат Роман Маселко і проєкт Watchers.
Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Галини Балацької, Ірини Горб та Ірини Сілкової.
«В аналогічній справі судді Віктора Кицюка цей же апеляційний суд закрив провадження без оцінки самого вироку. У справі Царевич суд знову дослідив докази та зробив висновок, що засудження невинних людей на підставі сфальшованих документів на догоду владі не є злочином. Це щонайменше свідчить, що одне з двох рішень (щодо Царевич чи Кицюка) точно є незаконним. Хоча як на мене — обидва», — зазначив Маселко.
Сама Царевич на суді заявила, що всі її рішення були законними.
Маселко додав, що 25 травня Вища рада правосуддя розглядатиме скарги на Царевич у справах Майдану.
- Оксану Царевич звинувачували в тому, що взимку 2014 року вона винесла неправосудні рішення: забрала права у чотирьох учасників автопробігу в «Межигірʼя» — резиденцію Віктора Януковича. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко — одна з чотирьох постраждалих від дій Царевич. Коваленко та інші потерпілі разом з адвокатом Романом Маселком протягом шести з половиною років намагалися домогтися обвинувального вироку для судді Царевич, але в червні 2020 року Шевченківський суд Києва визнав Царевич невинуватою через відсутність доказів.
- У квітні 2021 року Царевич повернулася на роботу до Печерського суду Києва.