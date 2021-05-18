Розслідування справи «ПВК Семенченка» продовжили на пів року

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Кравс Євгеній / УНІАН

Печерський районний суд Києва продовжив слідство у справі, де фігурує колишній народний депутат Семен Семенченко, ще на пів року. Ідеться про створення приватної військової компанії, діяльність яких заборонена в Україні.

Про це Укрінформу розповів його адвокат Владислав Добош.

Наразі його підзахисного доправили в СІЗО, і захисник заявляє, що стан здоров’я Семенченка незадовільний. Нагадаємо, що у першу ніч після арешту Семенченка госпіталізували з діагнозом миготлива аритмія. За тиждень його повернули до СІЗО.

Зазначимо, що 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників.

За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.

Це не перша підозра Семенченку — 14 травня СБУ також заявила, що Семенченко організував у 2019 році обстріл будівлі телеканалу «112 Україна».