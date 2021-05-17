Адвокат Чауса вважає, що екссуддя записав відео зі зверненням під тиском

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Адвокат зниклого колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса Юліан Балан прокоментував відео, на якому ексуддя розповідає, що його викрали не в квітні цього року, а ще у 2016-му і через залякування змушували залишатися у Молдові.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На думку адвоката, Чаус записав відеозвернення під тиском. «Судячи з інформації, яку я знаю, то, думаю, що його було викрадено, а свідчення даються під тиском», — сказав Балан.

Разом з тим, адвокат відмовляється коментувати перебіг справи Чауса щодо його зникнення. Але додає, що на його запити щодо підзахисного відповіли лише молдовські відомства, повідомивши, що провадження за фактом викрадення відкрито.

Дружина Чауса Світлана в коментарі виданню «Страна» також заявила, що, на її думку, чоловік на відео зачитує підготовлений кимось текст. Водночас, вона переконана, що її чоловік насправді зараз знаходиться в Україні.

«Добре, що ми побачили, що Микола живий і без ознак тілесних ушкоджень. Але він не схожий на себе на цьому відео. Такі емоції, міміка, манера мови — їм невластиві йому. Видно, що він не згоден з тим, що говорить [...] Думаю, йому написали і дали прочитати цей текст», — сказала Світлана Чаус.

Також вона зазначила, що її насторожило те, що Чаус не згадав про викрадення з Молдови, але приділив велику увагу подіям п'ятирічної давності. «Він ні слова не говорить про події квітня, коли його викрали з Кишинева. Незрозуміло, чому він акцентує увагу на тому, що було в 2016 році, і мовчить про викрадення з Молдови на очах у сина», — додала дружина екссудді.

У прокуратурі Молдови з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ повідомили, що наразі вивчають відеозапис із Чаусом, повідомляє Newsmaker.