Вибухи на складі у Врбетіце: премʼєр спростував слова президента Земана про версії приховати недостачу боєприпасів
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- Костя Андрейковець
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ALDE Party / Flickr
Напередодні президент Чехії Мілош Земан озвучив версію розслідування, згідно з якою причиною вибухів на складів в чеській Врбетіце в 2014 році могла бути спроба приховати недостачу боєприпасів.
В інтервʼю радіостанції Frekvence 1 він послався на керівницю чеського Мінʼюсту Марію Бенешеву, яка нібито озвучила цю версію. Земан нагадав, що слідчі ще на початку розслідування перевіряли необережне зберігання боєприпасів. При цьому Земан додав, що не схильний вірити цій версії.
Премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш спростував слова Земана, заявивши, що правоохоронні органи розслідують тільки одну версію, повʼязану із російськими спецслужбами.
«Я пояснив президенту, що поліція розслідує тільки одну версію. Можливо, під час розслідування з 2014 року їх було більше. Але я не можу пояснити, чому президент зараз наполягає на тому, що версій більше», — сказав він.
Бенешева, на яку посилався Земан, також заявила журналістам, що поліція працює тільки з версією причетності ГРУ Росії.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина. Згодом премʼєр Чехії закликав країни ЄС вислати щонайменше по одному російському дипломату.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи організував підрозділ 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були й отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.
- 14 травня Росія створила список «недружніх країн». До нього увійшли Чехія і США. МЗС Чехії назвало цей крок ескалацією конфлікту.