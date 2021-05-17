Ізраїль заявив про найвищу частоту ракетного обстрілу з Гази за всю свою історію. ВВС у відповідь знищили базу розвідки ХАМАСу
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- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про найвищу частоту ракетного обстрілу з сектора Гази за всю історію існування країни. За 7 останніх днів ХАМАС і «Ісламський джихад» випустили з Гази 3 100 ракет.
Про це повідомляється в Twitter відомства.
У той же час, палестинська сторона заявила, що неділя 16 травня була найбільш смертоносним днем з початку нової війни з Ізраїлем. Від ударів ЦАХАЛу загинули понад 40 осіб, передає BBC News. Бойові літаки завдали 80 авіаударів по декількох районах Гази.
Ізраїль продовжує знищувати цілі в Газі. Авіація атакувала базу військової розвідки ХАМАСу і знищила кілька підземних тунелів.
«Наші винищувачі за ніч знищили 15 км системи терористичних тунелів ХАМАС. Що таке 15 км? — 163 футбольних поля, 46 Ейфелевих веж, 32 Лахта-центри і майже 2 гори Еверест», — сказано в повідомленні.
Армія зазначає, що ХАМАС навмисно ховає військові цілі в житлових будинках і житлових районах, що неминуче призводить до жертв серед цивільних.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь почав точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», і оголосив про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції.
- Організація ісламського співробітництва вимагає зупинити обстріли сектора Гази. Керівництво Ізраїлю говорить, що операція «Страж стіни» буде продовжена до досягнення всіх планів. Взаємні обстріли тривають.