Усі іноземні авіакомпанії призупинили польоти до Ізраїлю

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Усі іноземні авіакомпанії тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю через ракетні обстріли з боку сектора Гази.

Про це пише The Times of Israel.

Останніми про призупинення польотів оголосили Fly Dubai та Etihad Air. Вони приєдналися до низки інших авіакомпаній, які вже повідомили про припинення рейсів.

На онлайн-табло в міжнародному аеропорту Бен-Гуріон вказані заплановані рейси іноземних авіакомпаній аж на 19 травня. Наразі польоти до Ізраїлю здійснюють лише місцеві авіакомпанії.

Серед українських перевізників до Ізраїлю рейси виконує авіакомпанія МАУ. На її онлайн-табло вчорашні та сьогоднішні рейси до Тель-Авіва скасовані. Завтрашні рейси поки плануються за графіком.