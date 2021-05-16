Усі іноземні авіакомпанії призупинили польоти до Ізраїлю
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Videvo
Усі іноземні авіакомпанії тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю через ракетні обстріли з боку сектора Гази.
Про це пише The Times of Israel.
Останніми про призупинення польотів оголосили Fly Dubai та Etihad Air. Вони приєдналися до низки інших авіакомпаній, які вже повідомили про припинення рейсів.
На онлайн-табло в міжнародному аеропорту Бен-Гуріон вказані заплановані рейси іноземних авіакомпаній аж на 19 травня. Наразі польоти до Ізраїлю здійснюють лише місцеві авіакомпанії.
Серед українських перевізників до Ізраїлю рейси виконує авіакомпанія МАУ. На її онлайн-табло вчорашні та сьогоднішні рейси до Тель-Авіва скасовані. Завтрашні рейси поки плануються за графіком.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь почала точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», й оголосила про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції, а 14 травня ХАМАС заявив про готовність до перемирʼя з Ізраїлем.
- За даними Сил оборони Ізраїлю, з початку бойових дій загинули 10 ізраїльтян, зокрема маленька дитина, сотні людей отримали поранення. За даними Міністерства охорони здоровʼя ХАМАСу, у Газі число жертв бойових дій перевищило 100 убитих і 950 поранених.