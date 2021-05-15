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ЮНІСЕФ: З початку бойових дій між Ізраїлем і сектором Гази загинули 42 дитини

Автор:
Ангеліна Шеремет
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З початку бойових дій між Ізраїлем і сектором Гази 10 травня — за 5 днів — вбито 42 дітей. Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

У секторі Гази вбито 40 дітей, в Ізраїлі — двох.