ЮНІСЕФ: З початку бойових дій між Ізраїлем і сектором Гази загинули 42 дитини
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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З початку бойових дій між Ізраїлем і сектором Гази 10 травня — за 5 днів — вбито 42 дітей. Про це повідомляє ЮНІСЕФ.
У секторі Гази вбито 40 дітей, в Ізраїлі — двох.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь почала точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», й оголосила про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції, а 14 травня ХАМАС заявив про готовність до перемирʼя з Ізраїлем.
- За даними Сил оборони Ізраїлю, з початку бойових дій загинули 10 ізраїльтян, зокрема маленька дитина, сотні людей отримали поранення. За даними Міністерства охорони здоровʼя ХАМАСу, у Газі число жертв бойових дій перевищило 100 убитих і 950 поранених.