Чехія відповіла на рішення Росії внести її до списку «недружніх країн»: Ще один крок до ескалації

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Martijn Snels / Flickr

Рішення Росії включити Чехію до переліку «недружніх країн» стало ще одним кроком до подальшої ескалації конфлікту між державами.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Чехії.

«Ще один крок до ескалації не тільки з Чехією, а й із Євросоюзом і його партнерами», — наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві додали, що дії Росії повністю суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Крім того, зазначили у відомстві, крок уряду Росії не змінить рішення Чехії про скорочення кількості співробітників російського посольства у Празі. «На відміну від російського підходу, наш крок повністю відповідає міжнародному праву», — наголосили у чеському МЗС.

Глава Європейської ради Шарль Мішель відреагував на рішення Росії, теж назвавши його кроком до ескалації. Він висловив повну солідарність з Чехією та закликав Росію дотримуватися Віденської конвенції.

«Рішення російського уряду […] — черговий крок до ескалації і підрив дипломатичних відносин. Зусилля щодо внесення розбрату в ЄС марні», — наголосив Мішель у Twitter.

Зазначимо, крім Чехії до списку «недружніх країн» в Росії потрапили також Сполучені Штати, які раніше ввели проти Москви нові санкції і вислали з країни 10 російських дипломатів.